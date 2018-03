Roma, Dzeko e la Champions: quel limite chiamato quarti

Fonte: Da Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante sia uno degli attaccanti più prolifici in Europa (primo calciatore della storia ad aver segnato almeno 50 gol in tre dei cinque principali campionati continentali, ovvero in Bundesliga, Premier League e Serie A), Edin Dzeko non è mai stato particolarmente fortunato in ambito Champions League. Nelle tre precedenti occasioni in cui è riuscito a qualificarsi agli ottavi (due con il Manchester City e una, l'anno scorso, con la Roma), non è mai riuscito ad approdare ai quarti. Nelle prime due occasioni, i Citizens vennero eliminati dal Barcellona, mentre in giallorosso, è stato eliminato dal Real Madrid. Spagnole indigeste dunque, con un'occasione ghiottissima, questa sera, di poter sfatare questa lunga serie sfortunata. Il bosniaco è chiamato a essere il vero protagonista di serata e lui non vede l'ora di poter aggiornare la propria carriera con un obiettivo che attende di conquistare da diversi anni.