Roma, Dzeko e una notte che ha rotto tutte le maledizioni

Il primo tempo di Edin Dzeko aveva messo un po' di apprensione tra i tifosi della Roma vista la quasi totale assenza di azioni pericolose portate a termine dall'attaccante bosniaco. Poi, la trasformazione. Quel lancio di Strootman nei primi minuti della ripresa ha aperto uno squarcio nella difesa ucraina dove Dzeko ha visto la luce in fondo a un tunnel che poteva essere molto buio in caso di eliminazione giallorossa. Un tunnel che invece ha colpito Pyatov e che ha lanciato l'ex Man City a costruire un pezzo di storia romanista. Questo è il quarto gol che Dzeko ha segnato in questa Champions, eguagliando il proprio record di reti che risale all'esperienza con il Wolfsburg. Non solo. Il bosniaco riesce anche a spezzare la maledizione della fase finale: mai aveva segnato dopo i gironi nelle precedenti occasioni, ora non lo potrà più dire e anzi, potrà anche migliorarsi. Non solo. Dzeko ha anche spezzato la maledizione degli ottavi, che fino a oggi lo aveva ancorato a questo gradino, senza permettergli di salire ancora. Una notte da incorniciare, che i tifosi romanisti sperano di poter ricordare solo come l'inizio di un'altra grande impresa.