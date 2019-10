© foto di www.imagephotoagency.it

Guardando Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - viene da pensare che la Roma abbia trovato la sua coppia di supereroi, quelli che potrebbero far svoltare la stagione. I 13 anni che ci sono di differenza tra i due, in fondo, rappresentano quasi il paradigma di due generazioni - 33 anni contro 20 - che spingono per uno stesso risultato, il tutto davanti agli occhi di Francesco Totti, tornato all’Olimpico per tornare a palpitare per la Roma.

I numeri - Dzeko giunto all’8° gol stagionale (5 in campionato, 1 in Europa League e 2 in Nazionale), nonostante lo zigomo fratturato. Così non è un caso che uno come lui, giunto al 93° centro in 190 partite complessive con la Roma, sia ormai al 7° posto tra i cannonieri giallorossi. E se da una parte colpiscono i numeri del bosniaco, per quanto riguarda Zaniolo - giunto alla 9a rete in giallorosso, peraltro tutte segnate all’Olimpico - ha colpito il bacio alla maglia, postando poi la foto sui social.