Roma, Dzeko: "Errore grave sul rigore, ma l'arbitro è stato irremovibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky, al termine della gara pareggiata contro il Borussia M'Gladbach, parla l'attaccante della Roma, Edin Dzeko. Queste le sue parole: "Errore grave dell'arbitro. Con due punti di più la classifica era diversa, ora noi abbiamo altre tre partite in cui può succedere di tutto. L'arbitro era troppo sicuro, dispiace davvero. Io gli ho detto di guardare la faccia, che era subito diventata rossa, ma l'arbitro è stato irremovibile. Persi due punti, dobbiamo guardare avanti. Come sto? Sto meglio, peccato per il nostro momento, si tratta del quarto pareggio di fila, la vittoria ci serviva tanto".