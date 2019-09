© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma attualmente impegnato con la nazionale bosniaca, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul neo acquisto Henrik Mkhitaryan, prossimo avversario nella sfida contro l'Armenia. Queste le sue parole riportate da VoceGiallorossa.it: "Sono molto contento dell'arrivo di Mkhitaryan alla Roma, spero solo non metta in mostra le sue qualità nel match di domani. Il passaggio dalla Premier al calcio italiano? È un cambiamento enorme. In Inghilterra il calcio è più rapido, in Italia più tattico. Mkhitaryan non avrà problemi ad adattarsi alla Serie A. Come compagni, lo aiuteremo ad adattarsi facilmente. Spero ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi".