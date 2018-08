Roma, Dzeko: "Gol bellissimo. Il Toro ti fa soffrire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intervista a Sky Sport di Dzeko , attaccante della Roma, al termine della vittoria per 0-1 in casa del Torino, in una gara decisa proprio da un suo gol: "Kluivert ha messo un cross bellissimo e io ho fatto un gol ancora più bello. L'anno scorso ne ho fatto uno migliore, ma questo è uno dei primi tre della mia carriera".

Il Torino ha fatto una buona partita...

"È sempre difficile venire qua, abbiamo sempre sofferto come oggi. Ma anche noi abbiamo fatto una buona partita con tante occasioni".

Su Kluivert:

"Può giocare su entrambe le corsie, ha cambiato la partita. Chiunque entra deve avere la stesso atteggiamento, oggi è toccato a lui domani a un altro".