Roma, Dzeko guadagna troppo: o spalma l'ingaggio o il futuro è a rischio

Il futuro del capitano della Roma Edin Dzeko è in dubbio. Il club giallorosso dovrà tagliare in modo importante i costi in vista del prossimo campionato e il contratto da 7,5 milioni dell'attaccante è troppo oneroso. Il ds Petrachi proverà a trattare per ottenere di spalmare su più stagioni l'intesa con un rinnovo ad hoc, ma potrebbe anche essere arrivato il momento della cessione, non avvenuta nel 2019. Conte può richiamarlo all'Inter visto che continua a cercare un'alternativa a Lukaku, ma ci sarebbe anche un timido interessamento da parte del Real Madrid. La separazione non è comunque facile perché il giocatore sta bene nella capitale e piazzarlo non sarà comunque un'impresa da poco, soprattutto contro voglia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.