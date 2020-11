Roma, Dzeko quota 100: turnover unico ostacolo per il suo record europeo

vedi letture

Edin Dzeko con ogni probabilità non partirà dal primo minuto nella sfida di questa sera contro il Cluj, ma l'obiettivo di festeggiare le 100 presenze in competizioni UEFA per club è comunque alla sua portata. Nel caso in cui Fonseca dovesse mandarlo in campo in un secondo momento infatti, il bosniaco taglierebbe questo traguardo prestigioso che solo il turnover rischia di mettere in dubbio.

Dall'esordio assoluto a poco più di 17 anni col Sarajevo, passando per l'intertoto disputato con i cechi del Teplice e ancora le esperienze più importanti con Wolfsburg, Manchester City e ovviamente la Roma. Una lunga serie di presenze che gli hanno fruttato anche ben 41 gol e 24 assist totali. I rumeni del Cluj farebbero a meno di vederlo scendere in campo per questo nuovo record personale, ma molto dipenderà da come si metterà la partita. Il tecnico portoghese punta quasi tutto sul campionato, ma ovviamente tiene anche alla competizione europea e chiedere una mano al capitano, non è certo da escludere.