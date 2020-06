Roma, Dzeko: "Il gol più bello segnato coi giallorossi? La rete al volo contro il Chelsea"

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è intervenuto in diretta Instagram con la pagina della compagnia aerea Qatar Airways. Ecco le sue parole: "Il mio gol preferito con la maglia giallorossa? Per me è una bella domanda. Probabilmente è quello contro il Chelsea in Champions League al volo col sinistro. Non solo perché c’erano i tifosi dietro la porta, ma anche per le sensazioni, per il risultato, per la competizione. Non lo scorderò mai".