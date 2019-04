© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma non ha intenzione di proporre il rinnovo di contratto a Edin Dzeko, attaccante in scadenza nel 2020 e pronto a lasciare la Capitale in estate. In Premier League ci pensa il West Ham, che è pronto a spingersi fino a un'offerta da 15 milioni di euro. Sempre in Inghilterra piace anche all'Everton, club che però non vorrebbe arrivare a pareggiare la proposta degli Hammers. In Italia c'è l'Inter, pronta a inserirsi e a ottenere la preferenza del bosniaco che vorrebbe restare in Italia. La soluzione nerazzurra resterebbe però anche la meno gradita dai giallorossi che preferirebbero non trovarselo contro in campionato e dunque cederlo all'estero. In Turchia, alcune voci, lo accostano anche al Fenerbahce. A riportarlo è il Corriere dello Sport.