Roma, Dzeko: "Kolarov, Kalinic e Pellegrini me li porterei ovunque"

In una diretta Instagram con lo sponsor Qatar Airways, il bomber Edin Dzeko parla così dei suoi rapporti con la squadra e del legame con alcune città: “Non sono mai stato in Qatar, è una cosa che vorrei cambiare. Ho visitato molte città, ma per me e per la mia carriera calcistica sono state importanti Wolfsburg e Manchester. Ho vinto il campionato in entrambe le città, resterò per sempre legato a loro”.

Chi è il compagno con cui hai legato di più?

“Abbiamo giocato insieme al City, lui viene dalla Serbia, siamo più che semplici compagni: Aleksandar Kolarov”.

Cosa farai quando si potrà riprendere a volare?

“Mi mancano i miei genitori, quando potremo spostarci sarà la prima cosa che farò. Casa mia non è lontana da Roma”.

Quali sono i tre giocatori che porteresti nella Q-suite?

“Kolarov, Kalinic, un altro giocatore che viene dai Balcani, e poi Pellegrini, il vice capitano. Loro sono i tre che porterei ovunque”.