Roma-Dzeko, l'addio può attendere ma ora va ricostruito il rapporto con Fonseca

Sui social sono già in tanti a scherzare sul fatto che la nuova Roma dei Friedkin sia stata in grado di perdere senza subire gol al Bentegodi. Ma se i supporters giallorossi cercano di sdrammatizzare, dello stesso umore non è certo Fonseca. La stagione è iniziata in salita e non solo per la sconfitta a tavolino contro il Verona, ma anche per come si è evoluta la situazione Dzeko che è passato dall’essere un quasi nuovo giocatore della Juventus a “capitan esubero” della Roma. Già, perché al netto di qualche voce (non confermata) che lo vede in Spagna all’Atletico Madrid al posto di Suarez, il nove bosniaco ad oggi è destinato a restare nella Capitale.

E non è la prima volta che succede perché Edin Dzeko già in passato era stato vicinissimo a lasciare la Roma salvo poi rimanere. Era successo nel gennaio 2018 con il Chelsea, ma poi partì solamente Emerson Palmieri per Londra e accadde nuovamente la passata estate quando il bosniaco sembrava a un passo dall’Inter. Poi rimase, rinnovando anche il contratto, ma questa volta il clima a Trigoria sembra diverso. Tra lui e Fonseca ci sono stati indubbiamente periodi migliori, il rapporto infatti si è incrinato dopo la sfida con il Siviglia e post Verona-Roma con il nove giallorosso che ha saltato anche la riunione tecnica. Ora, per il bene del club, andrà ricucito il rapporto perché domenica c’è la Juventus e tutti i problemi dovranno essere lasciati fuori dal campo.