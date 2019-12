Roma, Dzeko: "La classifica è bella, ma possiamo migliorare ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante giallorosso Edin Dzeko, autore di un gol e due assist contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 del Franchi.

Avete vendicato il 7-1 dello scorso anno?

"Non pensavamo a quella gara, il passato è passato. Era importante vincere e lo abbiamo fatto".

Cosa le piace di più in questa Roma?

"Mi sono piaciuti i nuovi arrivati, subito pronti a dare una mano alla squadra. Una squadra come la Roma deve competere sempre per rimanere in alto, stiamo facendo bene, ma possiamo migliorare".

L'impressione è che possiate andare oltre il quarto posto.

"Adesso non pensiamo a questo, giochiamo partita dopo partita, è la strada giusta, ma dobbiamo e possiamo migliorare. Dopo il secondo gol nostro, ci siamo rilassati e abbiamo preso un gol che ci ha fatto rischiare qualcosa. La Roma deve giocare sempre così, forte per vincere".

Che posto occupa Fonseca nella sua carriera?

"Un posto importante, è molto forte, ci parla sempre in faccia e questo è importante per i giocatori. Speriamo di arrivare in alto con lui, ma dobbiamo lavorare sempre di più. Quando vinci, ogni tanto ti rilassi, ma lui ti spinge a fare sempre di più".

Il sostegno dei tifosi?

"I nostri tifosi sono importanti, sono sempre con noi e ci spingono. Sono contento che gli abbiamo regalato una bella vittoria e possono tornare a casa contenti".

I tifosi possono sognare, vedendo la classifica?

"La classifica è bella, ma possiamo migliorare, non ci poniamo limiti. Siamo una squadra forte, ma non c'è tempo per rilassarci. Dopo la pausa dobbiamo andare ancora più forte".