Roma, Dzeko: "Le critiche? Più difficili da gestire per i giovani che per me"

Lunga intervista a The Athletic per l’attaccante della Roma Edin Dzeko. Il bosniaco, ha ripercorso alcun dei momenti più importanti della sua carriera, ma ha parlato anche del presente e delle critiche che sono arrivate per lui durante la sua carriera: “È il calcio, bisogna abituarcisi. Capisco che a volte tu segni un gol e tutti ti amano. Poi non segni per 3-4 partite e quasi tutti ti odiano. Direi che è naturale. Forse è difficile per alcuni giocatori, specialmente i più giovani. Per loro la pressione è maggiore. Per esempio, sono sicuro al 100% che non è la stessa cosa fischiare me o fischiare giocatori più giovani come Kluivert. È molto più difficile per loro. Li chiamo i miei bimbi, perché, sono 14 anni più vecchio di loro”.