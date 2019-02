© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Chievo. "E' difficile per noi avere una serata tranquilla, nel primo tempo abbiamo smesso di giocare negli ultimi venti minuti poi Mirante ha fatto una grande parata. Dopo una brutta prestazione abbiamo reagito contro il Milan, abbiamo dimostrato che siamo una squadra compatta. Oggi abbiamo fatto il nostro, non è mai facile vincere fuori casa. Ogni anno è sempre difficile per il quarto posto, noi dobbiamo vincere le nostre partite e poi guarderemo gli altri. Non c'è freddezza con i tifosi, come loro anche noi non siamo contenti però i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Speriamo che martedì tornino tutti per sostenerci".