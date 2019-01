Roma, Dzeko nel mirino del West Ham in caso di addio di Arnautovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Star il West Ham starebbe pensando a Edin Dzeko per rinforzare l'attacco. Gli hammers si stanno guardando intorno, considerando una possibile cessione di Marko Arnautovic. L'austriaco ha diversi estimatori, ultimo dei quali in ordine cronologico il Tottenham, che dovrà fare a meno di Harry Kane fino a marzo. 32 anni, Dzeko l'anno scorso fu molto vicino al ritorno in Premier League, rifiutando però l'offerta del Chelsea.