Roma, Dzeko nel valzer dei bomber? Club pronto ad ascoltare le offerte

C'è anche il nome di Edin Dzeko nel valzer degli attaccanti che potrebbe partire nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare il Real Madrid oppure se Gonzalo Higuain dovesse lasciare la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport al momento la Roma è certa di trattenere il bosniaco ma se qualcuno dovesse bussare alla porta per presentare un'offerta Monchi la ascolterebbe, visto che il club non ritiene incedibile l'ex Manchester City.