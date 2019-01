Roma, Dzeko: "Nella ripresa non facevamo neanche due passaggi di fila"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Roma TV, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha commentato così il pareggio ottenuto oggi a Bergamo: "C’è rammarico, dopo un primo tempo straordinario sul 3-0 non puoi giocare un secondo tempo così, è inspiegabile. Il gol subito al 44’ ha dato loro fiducia, forza, sono rientrati in campo dando tutti di più. Noi ci eravamo detti che la partita non era ancora finita, che dovevamo continuare a giocare come nel primo tempo, ma non ci siamo riusciti".

Sulla prossima gara col Milan: "È importante, ma anche questo era uno scontro diretto, peccato non esser riusciti a vincere. L’Atalanta è forte, nel secondo tempo ha meritato".

Sul black-out: "Difficile spiegarlo, non è la prima volta che succede. Ci serve più qualità, nel secondo tempo non siamo riusciti a fare due passaggi di fila, non è accettabile da una squadra come la nostra. Poi ovviamente loro sono andati forte su tutti i duelli, ma noi non possiamo non fare due passaggi consecutivi".

Sulla mancanza di personalità: "Secondo me non si può dire che la squadra non ha personalità, perché una squadra senza personalità non fa un primo tempo del genere su un campo del genere. Forse ci serve più coraggio, sul 3-1 non devi per forza andare a segnare, dobbiamo imparare a gestire".

Sul ruolo inedito di trequartista: "Lo faccio spesso e mi piace, ma oggi sono andato anche tante volte in profondità dove loro giocavano uomo contro uomo".

Sul futuro: "Sicuramente siamo delusi ma abbiamo preso un punto e andiamo avanti a testa alta. C’è rammarico ma non si guarda indietro, vogliamo passare il turno contro la Fiorentina in Coppa Italia".