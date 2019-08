Roma, Dzeko non cambia idea: vuole l'Inter. Llorente al posto di Schick

© foto di Insidefoto/Image Sport

Edin Dzeko non sarà l’acquisto in casa della Roma. Il pre campionato, al netto di un mal di pancia manifestato nei primi giorni di preparazione, consegna ai giallorossi un giocatore in scadenza di contratto, ma tra i migliori per impegno e prestazioni. Non a caso nell’ultima amichevole con il Lille ha messo a segno 2 assist e dato il via all’azione del gol di Zaniolo. Non sono mancate le reti negli altri test match (vedi Perugia) e Fonseca è innamorato del centravanti bosniaco. Per le idee di gioco del portoghese sarebbe l’attaccante perfetto. Ha provato, insieme a Fienga, a convincere l’ex City a cambiare idea e a restare nella Capitale, ma il ragazzo resta fermo sulle sue convinzioni. Vuole l’Inter a tutti i costi ed è disposto ad iniziare anche la stagione in giallorosso per trasferirsi negli ultimi giorni di mercato a Milano. Anche Conte è stato rassicurato e i toni più pacati nella conferenza stampa post Tottenham ne sono una prova. Marotta gli ha ribadito che Dzeko arriverà e l’esser tornato in pista per Lukaku ha tranquillizzato il tecnico salentino. Meno sereno diventa Fonseca. Perdendo il bosniaco sarebbe sguarnito del centravanti titolare della prossima stagione e arrivare a Higuain o Icardi non è così scontato.

ALTERNATIVA - Petrachi, per il momento, ha trovato solo il vice Schick. Il ceco è ricercato in Bundesliga e solo dopo la sua partenza la Roma potrà concretizzare l’acquisto di Llorente. Lo spagnolo è svincolato, ma già bloccato dal diesse. Non può essere considerato il titolare viste le ultime stagioni. Due gol in Premier League in altrettanti anni di Tottenham, mentre l’ultima volta in doppia cifra risale alla stagione 16-17 con lo Swansea (15 reti in 33 partite). La Roma poi cerca due prime scelte anche per la difesa: un centrale e un terzino. Per Petrachi è il mese più complicato. Va ricostruita la spina dorsale della squadra e le trattative per l’attaccante, così come quella che potrebbe portare ad Alderweireld sono da considerarsi bordeline.