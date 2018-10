Roma, Dzeko non ha dubbi: già cominciati i colloqui per il rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime sul futuro di Edin Dzeko direttamente da La Gazzetta dello Sport. L'attaccante bosniaco - si legge - ha le idee chiarissime: vuole restare a Roma, dove la sua famiglia sta benissimo e ha anche comprato da poco casa. Per questo, essendo giunto a 32 anni e guadagnando circa 4,5 milioni, ha già cominciato il colloquio con la dirigenza per allungare il suo contratto di un anno, arrivando cioè fino al 2021, spalmando però l’ingaggio. Operazione conveniente anche per la società, che ammortizzerebbe meglio l’ingaggio del bosniaco.