Roma, Dzeko: "Oggi abbiamo fatto tutto alla grande"

vedi letture

Autore di un gol "e mezzo" sui 5 rifilati al Bologna, avendo costretto Poli a mandare il pallone alle spalle del proprio portiere in occasione dell'1-0, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara del Dall'Ara.

"Abbiamo fatto una partita di grande qualità soprattutto nel primo tempo, sappiamo che non è facile affrontare il Bologna al Dall'Ara. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto tutto alla grande."

Sull'intesa con Pellegrini:

"Io gli chiedo sempre il pallone, sono un po' pesantino ogni tanto... ma ci conviene, no? Ormai ci capiamo molto bene, non solo con Lorenzo ma anche con gli altri compagni. Oggi abbiamo fatto almeno tre gol su azioni incredibili."

Con 111 gol sei al terzo posto della classifica all time dei marcatori romanisti:

"Potevano essere 113! Sono contento, ma anche per la prestazione della squadra. Qualche gol me lo sono lasciato per giovedì. Fisicamente mi sento meglio dopo il Covid."

Dove vuole arrivare questa Roma?

"Tra le prime quattro, come diciamo sempre. Sappiamo che non è facile, l'anno scorso non siamo arrivati in Champions ed è un peccato per la società e per i tifosi. Quest'anno abbiamo iniziato bene e quello è il nostro target, ma dobbiamo guardare partita dopo partita. Quella di oggi la dimentichiamo subito e ci prepariamo per il Torino".