Roma, Dzeko: "Oggi abbiamo sofferto e vinto tutti insieme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante della Roma Edin Dzeko, match winner della gara contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV: “Il Torino è una buona squadra che ha messo in campo una squadra forte. Siamo stati in difficoltà, ma soffriamo tutti insieme e alla fine dovevamo vincere. Il gol? Speravo Kluivert la mettesse sul secondo e poi l'ho presa benissimo. Cosa ti è passato in mente sul cross? Non ho mai pensato perché era l'ultimo minuto, se la stoppavo non avrei fatto gol sicuramente, c'erano tanti giocatori in area. Condizione fisica? Mi aspettavo una partita difficile. Faceva tanto caldo. Non siamo così brillanti come sicuramente saremo fra 2-3 partite. Oggi serviva vincere e lo abbiamo fatto, provandoci fino alla fine".