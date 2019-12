Roma, Dzeko: "Pellegrini fortissimo. Punto al 100° gol contro Toro e Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di RomaTv Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il 4-1 rifilato alla Fiorentina sul prato del Franchi: “È andata molto bene, grande partita contro una squadra che ha tanti giocatori buoni. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo preso un gol facile. Sul 2-1 abbiamo rischiato, ama abbiamo sempre tenuto la palla e nella ripresa abbiamo migliorato il nostro gioco. Prima della sosta era difficile, ma noi eravamo pronti perché il mister ci ha spinto a non pensare alle vacanze. Con il Parma eravamo molto stanchi, ma non voglio trovare alibi. In questo periodo invece abbiamo trovato buoni risultati, e con più rotazioni ci sentiamo meno stanchi, ma ora dobbiamo recuperare per tornare tra due settimane ancora più in forma. I cento gol in giallorosso? Spero di fare i due gol che mancano contro Torino e Juve. Non prometto niente, preferisco prendere i tre punti che i gol. L'intesa con Pellegrini? Lo dico sempre a Pellegrini, è facile giocare con me (ride, ndr). È Un giocatore fortissimo, mi piace giocare con lui. Oggi ha fatto una buona partita come tutti, e spero che in futuro potremo tutti migliorare e ottenere buoni risultati”.