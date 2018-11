Roma, Dzeko: "Per grandi obiettivi serve un forte collettivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport riporta delle dichiarazioni rilasciate da Edin Dzeko a un magazine UEFA: "In ogni squadra si devono avere undici titolari e undici all’altezza in panchina, ognuno dei quali può portare la vittoria quando entra in campo. Non credo che ci debba essere un gioco basato su uno-due giocatori. Per grandi obiettivi, sono necessari più calciatori e un forte collettivo".