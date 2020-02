Roma, Dzeko: "Per vincere manca qualità, dobbiamo dare tutti di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma che oggi ha trovato il centesimo gol in maglia giallorossa, ha parlato così a Sky Sport dopo il brutto ko patito a Sassuolo: “Difficile da spiegare questa partita, soprattutto dopo la gara giocata contro la Lazio. Oggi nel primo tempo non siamo stati al giusto livello. Bisogna fare i complimenti anche al Sassuolo che ha fatto una grande gara, ma noi sicuramente non siamo stati presenti. Abbiamo perso tre punti importanti nella corsa alla Champions e ora li dobbiamo guadagnare da un’altra parte. Speriamo che questa partita non ci lasci strascichi, ora abbiamo una partita in casa che dobbiamo vincere perché ogni punto che perdiamo ci allontana dal nostro obiettivo”.

Cosa manca a Roma per fare lo step in avanti e vincere? “Difficile dirlo adesso, forse manca un po’ di qualità. Partite così bisogna vincerle, la squadra è forte ma per arrivare a vincere qualcosa bisogna vincere sempre. Non si può vincere una partita e perdere quella dopo. Ci sono dei giocatori esperti, ma anche tanti giovani che devono capire che bisogna provare a fare sempre di più. Uno o due giocatori non possono far vincere la squadra, bisogna dare di più tutti”.

Qual è stato il momento più difficile oggi? “Oggi volevamo fare ancora di più pressing alto perché sapevamo che loro erano una squadra forte. Oggi eravamo sempre in ritardo, ci siamo ritrovati sotto 3-0 dopo venti minuti ed è stato difficile”.

Cos’hai detto a Fonseca a fine partita? “Niente di particolare”.