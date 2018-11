Roma, Dzeko: "Più facile segnare in Champions. Difese meno chiuse"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato dopo la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il CSKA Mosca, ai microfoni di Sky Sport: "Tutte le squadre in Champions League sono forti. Vogliamo vincere tutte le partite e per certi versi in Europa è più facile segnare, visto che gli avversari non si mettono tutti dietro. Sono stato un po' nervoso perché non mi piace perdere le partite. A volte ho meno forza perché mi perdo per cinque o dieci minuti. Sto lavorando per non fare questi errori e per arrabbiarmi meno in campo".