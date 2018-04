Roma, Dzeko: "Possiamo giocarcela con tutti, nessuno credeva in noi"

L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo sul Barcellona: "Non è stato facile ma sono rimasto qua e sicuramente sono felice. Penso che anche la società lo sia".

Oltre la società, anche i tifosi lo saranno.

"Il bello è arrivato oggi, ma il meglio può arrivare anche fra qualche settimana. Sicuramente quando vedo quello che abbiamo fatto oggi posso dire che ce la possiamo giocare con tutti. Devo dire che non ho mai visto il Barcellona così in difficoltà".

Come ti sei trovato con Schick?

"E' ancora giovane. Deve crescere, oggi ha fatto una buona partita e per me era più facile giocare quando lui e Nainggolan erano più vicini a me".

Come mai questa maturità non si trasferisce in campionato?

"Non so cosa dire. Sicuramente non siamo contenti nemmeno noi perchè abbiamo perso troppi punti in casa. Sono rimaste altre sette partite, una più importante dell'altra ad iniziare dal derby, la partita più importante".

Fate male quando siete favoriti?

"E' difficile da spiegare. A Roma si parla tanto di mentalità ma sicuramente se non ce l'hai la mentalità non puoi vincere gare come quella di stasera. Con le grandi abbiamo vinto o forse quando siamo favoriti pensiamo che tutto venga più facile. Invece devi dare sempre il 100%".

Dove può arrivare la Roma in Champions?

"Speriamo in finale perchè nessuno credeva in noi e siamo riusciti ad arrivare per la prima volta in semifinale. Ora ci aspettano squadra forti ma come lo è il Barcellona. Sono contento che posso guardare il sorteggio e vedere la Roma".