Roma, Dzeko prende tutto: quota 100 e fascia da capitano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera chiude il mercato, un’ora dopo per la Roma (21) perché come varato dal Consiglio Federale di inizio settimana tutte le squadre impegnate domani in Serie A potranno godere di 60 minuti in più. Per sabato, invece, è programmata la sfida con il Sassuolo per riprendere la corsa Champions dopo il pari nel derby e con tre innesti: Ibanez, Villar e Carles Perez. A Trigoria, però, non è arrivato il vice Dzeko. Confermato dunque Kalinic che nelle ultime uscite ha lasciato a desiderare e per questo domani sarà ancora la volta del bosniaco che domenica scorsa ha ritrovato il gol contro la Lazio che mancava da 4 anni.

FEELING - Per il nove giallorosso sono arrivati anche due gol in altrettante partite nel girone di ritorno e contro il Sassuolo l’obiettivo è doppio. Dzeko, infatti, può toccare quota 100 gol con la Roma e la doppia cifra in stagione (per ora raggiunta solo grazie alle tre reti messe a segno in Europa League). Fonseca sta cercando di avvicinargli il più possibile Kluivert e Under per garantire più palloni giocabili al bosniaco che spesso si ritrova lontano dalla porta per creare gli spazi per i suoi compagni di squadra. Intanto per dare continuità di rendimento c’è il club neroverde, società alla quale Dzeko ha già fatto 4 gol in Serie A senza mai perdere.

DESIGNATO - Obiettivo dunque continuare sulla strada intrapresa in questo 2020 e la gara del Mapei Stadium sarà la prima da capitano designato dopo l’addio di Alessandro Florenzi. Non che l’attaccante giallorosso non abbia già indossato la fascia, ma dopo 22 anni non sarà più sul braccio di un romano. L’ultimo straniero a esserlo è stato Aldair. Da lì in poi Totti, De Rossi e fino a ieri il 24 della Roma passato al Valencia. Questa seconda parte di stagione servirà anche a capire se dalla prossima l’erede potrà essere o meno Lorenzo Pellegrini, intanto in Emilia toccherà a Edin.