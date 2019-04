Roma, Dzeko: "Quasi un miracolo essere in corsa dopo un'annata così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko, match winner della sfida tra Roma e Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio: "È un gol che vale tre punti, questa è la cosa più importante oggi, anche per me che finalmente ho segnato all'Olimpico. Se giochiamo come nel secondo tempo ne faccio ancora di più nelle ultime giornate. Sicuramente Pellegrini e Florenzi hanno cambiato la partita, nel secondo tempo abbiamo giocato alla grande, da dietro ad avanti, tutta la squadra, con corsa e tecnica. Poi abbiamo fatto il gol che è meritato, questa vittoria vale tanto. Cos'ha cambiato Ranieri dopo due vittorie senza subire gol? Prima di tutto questo, una squadra che vuole vincere prima di tutto non deve prendere gol, noi ne abbiamo presi tanti. Prima della partita ho detto 'giochiamo come contro la Samp, non prendiamo gol, poi lo facciamo'. In una stagione così, in cui non siamo stati al massimo, siamo ancora in corsa. È un po' un miracolo, ma ci siamo e dobbiamo giocare tutte le partite come nel secondo tempo, con la faccia cattiva".