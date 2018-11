© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko vuole ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali ed è concentrato solo sul presente, nonostante le 32 primavere. "Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene, quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile". L’attaccante della Roma è stato chiaro nel rispondere ai suoi fan in una live chat su Reddit, spiegando che comunque qualcosa è cambiato rispetto agli inizi: “Lavoro sodo sia prima che dopo l'allenamento per rimanere al top della condizione e per evitare possibili infortuni, qualche anno fa non era così", ha scritto sul social network.