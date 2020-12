Roma, Dzeko ritorno all’antico? Fonseca pensa alla coppia con Mayoral

vedi letture

“Vediamo domani (oggi, ndr)” aveva detto Paulo Fonseca rispondendo alla domanda se Dzeko e Borja Mayoral potessero giocare insieme al Dall’Ara contro il Bologna. Un dubbio che il tecnico si porterà dietro fino a poche ore dal match perché in questi ultimi giorni ci ha lavorato molto a questa variante e l’occasione per provarli per la prima volta dall’inizio potrebbe essere proprio quella di oggi a Bologna. La squalifica di Pedro anche gioca a favore di questa soluzione e non è un segreto come per Dzeko sia anche meglio avere un altro attaccante vicino. “Preferisco giocare con le due punte” aveva già detto nel lontano febbraio del 2016. In quel periodo sulla panchina giallorossa sedeva Spalletti, ma il bosniaco nella sua avventura nella Capitale, al di là di alcune sporadiche occasioni, non ha quasi mai giocato con una punta a gravitargli intorno. Qualche volta lo ha fatto Totti, altre Schick, ma nulla di più.

Se questo pomeriggio al Dall’Ara, invece, insieme a Edin dovesse esserci Borja Mayoral, per il nove giallorosso sarebbe un ritorno all’antico. Perché con Wolfsburg e Manchester City le stagioni migliori le ha fatte sempre con una punta di fianco. In Germania aveva Grafite negli anni in cui segnò 26 e 22 gol, rispettivamente nelle stagioni 2008-09 e 2009-10. In Inghilterra c’era Aguero e nella Capitale il suo anno migliore lo fa quando Spalletti gli avvicina molto Salah. Fonseca ora ci sta pensando perché senza Zaniolo, il modulo con un trequartista in meno potrebbe dare un turno di riposo a uno tra Mkhitaryan e Pedro nel corso della stagione. Dunque il portoghese, dopo il passaggio alla difesa a 3, è pronto a dimostrare di poter stravolgere ancora la sua Roma, per una squadra sempre più camaleontica.