Roma, Dzeko sente Perisic e Nainggolan. Il bosniaco si informa per l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come scrive Sport Mediaset, Dzeko avrebbe avuto contatti di recente con gli amici Perisic e Nainggolan per chiedere consigli su dove prendere casa a Milano. Radiomercato vuole l'attaccante bosniaco della Roma, corteggiato dall'Inter e sembra lontato l'accordo per un prolungamento contrattuale (scadenza 2020) con il club capitolino.