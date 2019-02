Roma, Dzeko: "Sento ancora il City come fosse la mia squadra"

Fonte: ReteSport.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha rilasciato un’intervista a Four Four Two della quale sono state pubblicate alcune anticipazioni. Queste le sue parole riguardo al suo periodo al Manchester City e ai trofei vinti in Inghilterra:

“La Premier? Anche se abbiamo giocato un buon campionato per tutta la stagione, vincere il torneo in quel modo ha reso tutto ancora più folle, ed ero felice di farne parte. Sono stato al City per quattro stagioni e mezza e ho vinto alcuni trofei vivendo dei grandi momenti, è stato un periodo speciale nella mia carriera. Seguo ancora il City quando posso, la sento ancora come fosse la mia squadra ed è stato un piacere giocare nel miglior campionato al mondo. Vuoi sempre giocare e competere con i migliori. E’ fantastico vedere quanto i citizens siano cresciuti come club da allora”.

Sulla vittoria per 6-1 sul Manchester United…

“Batterli 6-1 sul loro campo è stata un’umiliazione per loro, specialmente perché era un derby. E’ successo tutto in fretta: abbiamo fatto tre gol negli ultimi 5 minuti, o qualcosa del genere. Forse quel match ci ha dato più forze ed energia per pensare che avremmo potuto farcela alla fine. Eravamo la squadra che doveva vincere quell’anno. Battere lo United con Alex Ferguson, uno dei più grandi manager della storia, è stato un momento speciale per noi e per i tifosi, che da quel momento ci hanno amato di più. Lo United ha sempre avuto quella bandiera che contava gli anni in cui il City non aveva vinto un titolo, prendendo in giro i nostri tifosi. Dopo quel 6-1 si sono zittiti”.