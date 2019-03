Roma, Dzeko sfida il suo strano tabù: non segna all'Olimpico da un anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era il 28 aprile del 2018, oltre undici mesi fa, quasi un anno. Roma-Chievo 4-1. In quella partita, come ricorda Il Messaggero, sono arrivati gli ultimi due gol in casa firmati, in Serie A, da Edin Dzeko. Infatti, tutte le reti segnate dall'attaccante giallorosso in questo campionato, sono arrivate lontano dall'Olimpico. Il bosniaco quest'oggi cercherà di interrompere il suo digiuno casalingo, ma ci vorrà qualcosa in più contro la seconda forza del campionato, il Napoli.