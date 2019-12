Roma, Dzeko sì o no? Giù Under, su Mkhitaryan: le ultime da Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko è pronto per giocare, ma non è detto che lo faccia dal primo minuto. In vista di Inter-Roma, Paulo Fonseca dapprima ha fatto capire che il bosniaco ci sarà, poi ha sorriso a chi gli chiedeva se sarà anche titolare. Il gigante è convalescente, tutto fa pensare che contro l'Inter, che in estate lo voleva, sarà il nemico pubblico numero uno da affrontare sin dal fischio d'inizio. Altrimenti, ecco Kalinic.

No Kulivert, nì Under. L'olandese è out, il turco rimandato: "​​Deve migliorare, non ha fatto una buona partita contro l'Hellas". Difficile pensarlo titolare contro la prima della classe. Chi in attacco, allora? Ci può andare anche Alessandro Florenzi, che però è in gioco pure con Santon come terzino destro: lì giocherà uno tra questi due e Spinazzola, col capitano favorito. E a quel punto, uno tra Mkhitharyan e Perotti lì davanti sulla sinistra: stanno bene entrambi. Gli altri? Tutti più o meno certi: Pau Lopez in porta, Mancini-Smalling-Kolarov a completare la difesa, Diawara-Veretout in mediana, Zaniolo-Pellegrini gli altri sulla trequarti.