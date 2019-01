Roma, Dzeko: "Sono tornato dalla vacanza. Obiettivo quarto posto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Sono tornato dalla vacanza… Non ero abituato a stare così tanto fuori, ho cercato di lavorare sempre in allenamento e sono contento di essere rientrato. Il risultato? È difficile da spiegare dopo un primo tempo straordinario, nel secondo non abbiamo giocato. Il 3-1 ha dato fiducia all’Atalanta che ha fatto un secondo tempo incredibile. Sono una squadra forte, nel secondo tempo noi non abbiamo mai fatto due passaggi di fila. Non si può spiegare quello che è successo, normalmente loro sbagliano il rigore e noi avremmo dovuto trovare più forza. Peccato perché con due punti in più potevamo tornare al quarto posto, con tutto il rispetto dopo un 3-0 non si può finire 3-3. Come sto? Sto sempre meglio, questi gol ci danno forza e fiducia, speriamo che questi ultimi mesi siano meglio dei primi sei. Do tutto per la squadra per aiutare a raggiungere l’obiettivo del quarto posto”.