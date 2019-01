Roma, Dzeko: "Sprecato uno scontro diretto. A Firenze daremo tutto"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in zona mista dopo il 3-3 con l'Atalanta, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato così: "Non mi so spiegare questa partita, abbiamo giocato molto male il secondo tempo. Dobbiamo pensare bene a cosa abbiamo fatto o meno, non siamo riusciti a fare due passaggi di fila. Non credo che sia la condizione fisica, l'Atalanta è molto forte e ha dimostrato il suo valore, ma dopo essere andati sopra di tre gol non puoi pareggiare. Serve più personalità, non si possono perdere cosi tanti palloni. L'Atalanta ha dei meriti, ma ci sono anche demeriti nostri".

Sulla Coppa Italia: "Dobbiamo giocare a testa alta, oggi era uno scontro diretto che non abbiamo vinto ed è un peccato. Ora guardiamo avanti perché ci sono altre partite importanti da giocare e la prossima è mercoledì. Non sarà facile ma daremo tutto".