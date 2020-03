Roma, Dzeko torna al passato: "È stato facile giocare con Nainggolan e Salah"

Nella lunga intervista a The Athletic, l'attaccante dela Roma Edin Dzeko ha parato anche di due ex compagni come Nainggolan e Salah: "È stato facile giocare con Radja e con Momo a destra. Loro hanno le qualità di dare i passaggi giusti, di aprire gli spazi per me e per loro stessi. Per esempio, Salah era molto veloce ma anche bravo a prendersi il pallone. Qualche volta, se io avevo il pallone, lui correva già dietro ai difensori, e io dovevo solo darglielo. Avevamo un ottimo rapporto, davvero ottimo. Ci capivamo l’un l’altro sul campo. Anche con Radja era così, lui giocava da numero 10 in quella stagione. È uno che capisce il calcio".