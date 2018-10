Roma, Dzeko: "Usciti da un periodo difficile. Un po' di fortuna sul rigore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko ha analizzato ai microfoni di DAZN il successo corsaro (0-2) della Roma sul campo dell'Empoli: "È importante il presente, adesso vinciamo. Sicuramente non venivamo da un periodo facile, ma siamo usciti bene e abbiamo vinto quattro gare di fila. Adesso c'è la sosta e abbiamo messo le cose un po' a posto. Guardo l'Empoli dalla prima partita, il loro mister lo conosciamo bene. Giocano un bel calcio, peccato per loro ma bene per noi. Auguro a loro e ad Andreazzoli di fare più punti possibili. Di Francesco mi chiedeva di aiutare la squadra e di venire a prendere il pallone, abbiamo fatto bene, con anche un po' di fortuna sul rigore. Contano però i tre punti, e anche il gol per me (ride, ndr)".