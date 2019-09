Roma, Dzeko: "Vittoria meritata, ci abbiamo creduto fino alla fine"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, autore del gol partita oggi contro il Bologna, ha commentato così la vittoria dei giallorossi ai microfoni di Roma Tv: "All’ultimo respiro è ancora più bello, è stata una partita difficile come sempre qui, il Bologna è una squadra tosta ma penso che abbiamo vinto meritatamente".



Quanto può essere importante questa vittoria?

"Ci abbiamo creduto fino alla fine anche con uno in meno, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi a non prendere il secondo gol. Ho avuto anche un’occasione prima di segnare. Abbiamo sempre fatto il nostro gioco e forse ci è mancato l’ultimo passaggio, ma abbiamo giocato bene contro una buona squadra. Meglio segnare alla fine che non farlo mai!".

Quanto ha pesato l'espulsione di Mancini?

"Non penso che abbiamo sofferto dal punto di vista fisico, stiamo bene, anche perché con un uomo in meno gli ultimi dieci minuti non abbiamo preso gol e abbiamo addirittura segnato".