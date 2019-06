© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko ha deciso: vuole salutare la Roma per approdare all'Inter. Il Messaggero scrive che il club nerazzurro è consapevole della decisione del bosniaco, per questo gioca al ribasso con la dirigenza capitolina.

Le cifre. La Roma ha inizialmente chiesto 25 milioni di euro per il bosniaco ex Manchester City e Wolfsburg, per poi scendere a una richiesta di 20 milioni. L'Inter offre invece 12 milioni di euro più il cartellino del 19enne attaccante Davide Merola.