© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I quarti di finale anche per il fatturato. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il pass per i quarti di finale di Champions League vale per la Roma almeno 15 milioni di euro: 10.5 milioni di euro di premi UEFA oltre ai soldi provenienti dall'incasso per la gara dell'Olimpico. A questi soldi va aggiunta la percentuale proveniente dal market pool, che però dipende anche dalle sorti europee della Juventus.