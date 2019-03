© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I rapporti tra Roma e Atalanta sono buoni da anni, come testimoniano i numerosi affari di mercato arrivati sull'asse tra la Capitale e Bergamo: nel gennaio 2015 la Roma “regalò” in prestito Emanuelson alla Dea, due stagioni fa sembrava tutto fatto per Kessie, ma alla fine il centrocampista andò al Milan. Con Bryan Cristante invece l'accordo arrivò senza incertezze. La scorsa estate all’Atalanta è stato ceduto a titolo definitivo Riccardo Tumminello e per la prossima estate è stata già raggiunta un’intesa per il trasferimento del difensore Gianluca Mancini. Un’operazione da venti milioni, nella quale potrebbe entrare anche qualche giovane del settore giovanile giallorosso. Alla Roma piace anche Ilicic e se ne riparlerà. Ma secondo il Corriere dello Sport in corso tra Roma e Bergamo ci sono anche affari che non riguardano il calcio. Il presidente dell’Atalanta Percassi gestisce il marchio Starbucks in Italia e dopo le aperture a Milano e Malpensa il colosso americano del caffè sta per sbarcare anche a Roma. Il locale, che aprirà in centro, sarà gestito da uno dei soci di un locale molto alla moda della movida romana e potrebbe coinvolgere indirettamente un dirigente del club giallorosso.