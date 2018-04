Roma e Bayern sulle orme dell'Ajax: sogno finale dopo una sconfitta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il passato non sorride a Roma e Bayern Monaco. Come informa il profilo Twitter di MisterChip, nella storia della Champions League solamente una squadra è riuscita infatti a qualificarsi alla finale dopo aver perso l'andata della semifinale. Si tratta dell'Ajax, che nel 1995-1996 perse 1-0 ad Amsterdam contro il Panathinaikos per poi andare a vincere ad Atene 3-0. L'unico precedente, questo, che può mantenere vive le speranze dei giallorossi, sconfitti ieri 5-2 a Liverpool, e dei bavaresi, battuti stasera in casa 2-1 dal Real Madrid.