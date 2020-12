Roma, è caccia al terzino destro: quattro i nomi sul taccuino. Occhi su Hysaj e Milik a zero

L’edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in casa Roma. L’obiettivo principale è quello di trovare un terzino destro, magari un giovane di prospettiva. I nomi sono quelli dei quartetto che a Trigoria va per la maggiore: Reynolds (Dallas), Frimpong (Celtic), Soppy (Rennes) e Omeragic (Zurigo), con quest’ultimo che piace anche al Milan. In estate partiranno probabilmente Santos e Bruno Peres, le cui partenze verranno compensate dall’inserimento del giovane prescelto.

Per l’estate, occhi su Hysaj nel caso in cui dovesse svincolarsi a zero, stessa situazione riguardante Milik. Possibile ribaltone anche tra i pali, nel caso in cui dovessero arrivare offerte per Lopez. Sempre in ottica estiva, piacciono Gollini, Silvestri e Cragno.