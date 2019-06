Roma, è caso Nzonzi: il francese sarà multato e ceduto

© foto di Federico Gaetano

Caso Nzonzi per la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il francese che non si è presentato alle visite mediche della squadra, sarà multato dalla società e poi ceduto. C'è una squadra alle spalle, ossia il Lione. Acquistato un anno fa per poco meno di 30 milioni, la società per non andare in minusvalenza non può venderlo per meno di 25 milioni. Più semplice a questo punto che il giocatore sia ceduto in prestito con diritto di riscatto.