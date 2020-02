Serve una terza proroga, almeno di altre due settimane a James Joseph Pallotta e a Daniel Friedkin per perfezionare il signing (accordo preliminare) sulla cessione della Roma, di cui il patron della Raptor, tramite As Roma Spv Llc, ha l’83%. Il termine di metà mese - conferma infatti Il Messaggero che era stato già oggetto di un secondo rinvio rispetto alla scadenza originaria del 26 gennaio, non dovrebbe essere sufficiente per trovare una quadra di una trattativa che comunque va avanti. Sulle agende dell’imprenditore-dirigente sportivo del Massachusetts e del tycoon texano di origini californiane, da ieri è stata aggiornata la data dell’accordo: 20 febbraio ma c’è chi ritiene ci possa essere una quarta proroga a fine mese.

Intanto, continueranno le riunioni tra la Roma e il gruppo Friedkin fino a venerdì. Poi gli advisor dovrebbero ripartire per l’America.