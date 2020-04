Roma e il legame a doppio filo con Raiola: quanti interessi da Calafiori a Mkhitaryan

La Roma e Raiola non sono mai stati così “amici”. E pensare che tornando indietro di 16 anni il rapporto si era notevolmente incrinato. Parliamo dell’estate del 2004 quando il procuratore invertì le destinazioni di due calciatori: Ibrahimovic, non più nella Capitale, ma a Torno e Mido, invece, a Trigoria. Di acqua sotto i ponti ne è passata e ora il legame è tornato solido. Basti pensare a come Petrachi ha raccontato la trattativa Mkhitaryan. A chiamare il diesse giallorosso nelle ultime ore dello scorso mercato estivo fu proprio Raiola e un anno dopo, l’influenza del super manager, può tornare ancora utile alla Roma.

INTRECCI - Fonseca d’altronde lo ha detto chiaramente: “Voglio che Mkhitaryan resti e anche a lui farebbe piacere rimanere”. Indicazione chiara per Petrachi che dovrà trattare con l’Arsenal e non sarà facile. Per questo i buoni uffici di Raiola possono essere preziosi per indirizzare la trattativa. Con lo stesso agente poi ci possono essere anche altri interessi in ballo. Mino detiene la procura di Kean, sempre più lontano dall’Everton dopo il festino organizzato in tempi di quarantena. Raiola potrebbe aver bisogno di proporre il calciatore che in passato la Roma aveva già seguito come vice Dzeko. Non finisce qui, però, perché nei prossimi mesi possono essere anche altre le operazioni con l’agente italiano. A partire da Bonaventura che si libera a parametro zero dal Milan e sul quale non c’è solo la Roma, ma anche il Torino. Infine l’ultima strada porta alla rimodulazione del contratto del giovane Calafiori, tra i talenti più puri del settore giovanile e da molti indicato come il futuro Kolarov.