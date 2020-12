Roma e l'incapacità di cambiare marcia dalla panchina: rimandato il salto di qualità

vedi letture

Dopo i sedici risultati utili consecutivi la Roma era finalmente arrivata all’esame di maturità. Napoli e Sassuolo in sequenza. Due scontri diretti per le zone alte della classifica e che come detto da Pedro avrebbero smascherato la vera identità della Roma. Ecco forse quello che c’è sotto la maschera non è proprio quello che si aspettavano i Friedkin e Fonseca. Un punto in due partite quando la road map a Trigoria tracciava un percorso di almeno 4 punti negli ultimi 180 minuti di campionato. Il responso del campo, invece, con Napoli (sconfitta) e Sassuolo (pareggio) ha dato l’ennesima conferma: la squadra giallorossa non riesce a vincere contro i club che la precedono in classifica. A queste due gare, infatti, vanno aggiunti anche i pareggi con Milan e Juventus per acclarare un dato che ormai esiste già dalla passata stagione.

A questo si unisce un’altra statistica, sicuramente curiosa e per niente casuale. Delle squadre che precedono la Roma (sesta in classifica a nove punti dal Milan primo), solamente il Sassuolo (quinto) ha lo stesso numero di partecipazioni ai gol dei giocatori subentrati dalla panchina (2). Milan (4), Inter (6), Napoli (8) e Juventus (5) hanno fatto tutte meglio della squadra del tecnico portoghese. Anche Lazio (3), Verona (4), Atalanta (6) e Bologna (3) hanno raccolto di più, confermando come i giallorossi siano i peggiori della parte sinistra della classifica. Ai partenopei, che guidano questa speciale classifica, ad esempio basta il solo Politano per far già di più di tutta la Roma. Sei volte è partito dalla panchina entrando in quattro gol con due reti e due assist. I giallorossi, invece, hanno un solo gol, quello inutile ai fini del risultato di Carles Perez contro il Benevento, dai giocatori che non hanno cominciato dal primo minuto. Dunque solo l’assist di Bruno Peres per il 2-1 di Mkhitaryan a Marassi è risultato veramente decisivo dopo i cambi di Fonseca. Da capire ora fino a dove arrivano i limiti della rosa e quelli della lettura delle partite del tecnico portoghese. Sicuramente a gennaio, per azzerare gli alibi all’allenatore, serviranno un paio di giocatori: un terzino destro e una seconda punta. Per quest’ultima posizione è già pronto l’assalto a Stephan El Shaarawy.