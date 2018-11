Roma e la resilienza da Europa. L'Olimpico deve essere ancora fortino

Fonte: dall'inviato a Roma

Se Roma e Real Madrid arrivano entrambe convalescenti allo scontro che mette in palio il passaggio del turno come prima agli ottavi di Champions League, le caratteristiche della crisi giallorossa non potrebbero essere più diverse da quella merengue. L'encefalogramma piatto fatto segnare dall'ex squadra di Lopetegui fino al Clasico perso e alla conseguente cacciata del tecnico a Roma non si è mai visto ed ecco perché Di Francesco è ancora in sella ad una squadra che non riesce però a padroneggiare ancora come vorrebbe, come ha fatto l'anno scorso nella straordinaria cavalcata giallorossa in Europa. No, le difficoltà della Roma nascono piuttosto da un andamento ondivago, quasi da montagne russe, che vede la squadra crollare in campionato e rifarsi immediatamente in Champions, sfruttando il lato più combattivo, più resiliente, quello che già l'anno scorso diede grandi soddisfazioni nella lunga avventura europea.

Un epopea favorita dal rapporto simbiontico venutosi a creare con l'Olimpico, che anche stasera proverà a spingere i suoi beniamini verso il successo più prestigioso dell'era Di Francesco. I risultati parlano chiaro: 0-0 contro l'Atletico Madrid, 3-0 al Chelsea, 1-0 a Qarabag e Shakthar, ancora 3-0, ma al Barcellona, infine 4-2, amaro, al Liverpool. Cammino che rasenta la perfezione in casa, un fortino che ha condotto la squadra di Di Francesco fino alle porte della finale, sfuggita per questione di centimetri o forse di una svista arbitrale. Punti di vista.